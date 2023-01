Sampdoria, è l’ora del “miglior acquisto di gennaio”

Ecco chi potrebbe essere l'arma in più dei blucerchiati nella seconda parte di stagione.

Redazione ITASportPress

Dopo quattro mesi e mezzo ai box, nella Sampdoria è arrivato il momento del debutto di Harry Winks. L'ex Tottenham potrebbe essere l'arma in più della squadra di Stankovic e già dai primi minuti contro l'Empoli il suo spesso si è visto.

Per i tifosi è già stato ribattezzato "the English job" mentre per la società e per chi l'ha visto è "il miglior acquisto di gennaio".

Da anni Winks soffriva di un problema ai legamenti della caviglia sinistra ed è per questo che i fan blucerchiati sono stati obbligati a vederlo solo in foto o in palestra. Adesso, però le cose sembrano cambiate. Oggi il calciatore è costantemente in gruppo a tutti gli effetti ed è pronto a diventare un titolare al servizio della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport è già candidato domenica contro l’Udinese ad una maglia nell'undici di partenza.

Molto dei prossimi risultati della formazione blucerchiata dipenderà anche da lui, dalla precisione del gioco in chiave offensiva che Winks ha mostrato di dare subito, fin dai primi tocchi di palla. Lo stesso calciatore non ha nascosto il sentirsi una certa responsabilità in questo momento.

Non resta che attendere cosa potrà veramente dare il "miglior acquisto di gennaio" alla Genova blucerchiata...