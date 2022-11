Sampdoria, è “lotta” tra due fondi: la situazione tra cessione e mercato

Nelle scorse ore in casa Sampdoria si è riunito il CdA che ha confermato "l’attuale governance, la piena coesione interna e la massima fiducia nella dirigenza". Ma l'attenzione nell'ambiente blucerchiato resta, chiaramente, sulla questione cessione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbero due i fondi interessati all'acquisto che potrebbero intervenire prima del 14 dicembre, data nella quale ci sarà l’assemblea straordinaria degli azionisti in cui la famiglia Ferrero sarà chiamata a una ricapitalizzazione di una trentina di milioni per consentire la continuità aziendale.