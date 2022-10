Sampdoria, è Stankovic il nuovo allenatore

La Sampdoria ha scelto chi sarà a prendere il posto dell'esonerato tecnico Marco Giampaolo: è l'ex Stella Rossa Dejan Stankovic. Cadute via via le ipotesi Ranieri e D'Aversa attualmente a libro paga blucerchiato. Il serbo ha già fatto sapere il suo pensiero: "Mi ricordo la storia della grande Sampdoria - ha detto durante il colloquio di ieri con il presidente Marco Lanna - e avrei voluto essere in campo a Sofia nella semifinale di Champions ma ero troppo piccolo. Per me l'approdo alla Samp è un grande successo. La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione". La firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato è attesa nella notte.

L'accordo - Per l'ex calciatore dell'Inter la Sampdoria ha accettato un accordo fino a giugno 2023, con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Stankovic sulla panchina della Stella Rossa ha vinto tre campionati e due Coppe nazionali, risultando invece sempre eliminato alle soglie degli ottavi di Champions League. In Italia fu per breve tempo il vice di Stramaccioni all’Udinese. L'ex Inter è stato anche giocatore nella Nazionale serba guidata da Vujadin Boskov, l'allenatore dello scudetto e delle coppe blucerchiate. Come riporta primocanale.it, la scelta di Stankovic è stata condivisa da tutto il Cda che l'ha assunta in totale autonomia ed è una casualità il fatto che questa scelta coincida con quanto aveva in mente nel dicembre scorso l'ex presidente Massimo Ferrero. Piaceva anche il profilo di De Rossi, ma il fatto di non avere ancora allenato in serie A e di non disporre di uno staff già pronto lo hanno penalizzato. A Ranieri i dirigenti hanno pensato ma probabilmente l'organico non è adatto alle sue intenzioni di gioco.