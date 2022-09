Sampdoria, ecco i debiti che frenano l’arrivo di un investitore

Non si trova ancora un nuovo proprietario che possa rilevare la Sampdoria. Servono circa 40 milioni più i debiti da pagare che ammontano a circa 100 milioni. È vero che una grossa fetta ha una scadenza di medio-lungo termine e il club può vantare beni immobili stimati in 35-40 milioni, ma nelle interlocuzioni con gli investitori queste passività rappresentano un ostacolo non indifferente.

Un mediatore svizzero ha inviato all’Ansa una nota di Khalid Faleh Al Thani, con la quale il membro della famiglia regnante del Qatar avrebbe manifestato l’intenzione di acquistare la Sampdoria. Peccato che al trustee Gianluca Vidal non sia mai arrivata la documentazione richiesta, soprattutto il “proof of funds” che attesta la capacità finanziaria dell’acquirente -scrive la Gazzetta dello Sport-. È l’ultima puntata di una telenovela che per i tifosi blucerchiati è una via crucis iniziata alla fine dello scorso anno con la fine dell'avventura di Massimo Ferrero. La gestione, attualmente è affidata al consiglio d’amministrazione presieduto dalla “bandiera” Marco Lanna che ha accettato, per spirito di servizio e a titolo gratuito, di mettere la faccia a un organismo senza portafoglio. Questo stato d’emergenza sarebbe dovuto terminare entro la fine della scorsa stagione e, invece, a nove mesi di distanza, la situazione pare essere tornata al punto di partenza, nonostante il supporto dell’advisor Lazard: dopo la rinuncia del fondo Cerberus, né gli altri due soggetti che avevano avuto accesso alla “data room” né il fantomatico sceicco si sono ancora spinti a presentare una manifestazione d’interesse; nel frattempo la squadra, sommersa dai debiti, è ultima in classifica e rischia di nuovo la retrocessione, evitata la scorsa stagione. Intanto la squadra è ultima in classifica con tanti problemi per Giampaolo.