Sampdoria, Edoardo Garrone in soccorso al club: ecco cosa farà

Il proprietario della San Quirico Spa è pronto ad entrare in scena

Redazione ITASportPress

Non solo Sampdoria, la famiglia Garrone è pronta a entrare in Minerva Hub, un'azienda nel settore del lusso, attraverso la holding San Quirico. Essa ha un fatturato da 180 milioni di euro ed è in forte espansione.

Se l’operazione dovesse andare a buon fine, la San Quirico entrerebbe in un settore industrialmente nuovo come quello del lusso e degli accessori per le grande case di moda.

Per entrare più nel dettaglio, San Quirico Spa, che ha sede a Genova, è la società capogruppo del Gruppo San Quirico. E stata costituita circa 30 anni fa, ed è di proprietà delle famiglie Garrone e Mondini.

San Quirico è l’azionista di controllo di ERG, uno dei più importanti produttori indipendenti di energia verde in Europa. Detiene inoltre il 100% di SQ Invest, che opera nei mercati degli investimenti finanziari, e della Fondazione Edoardo Garrone, nonché altri asset e società controllate di minore entità.

Intanto i Garrone continuano a cercare anche una soluzione per il futuro della Sampdoria. Come riportato da Tuttosport, infatti, sia Edoardo Garrone che Luca Bettonte, ad di San Quirico, stanno svolgendo un ruolo da mediatori. L'obiettivo è trovare una soluzione alla controversia tra Massimo Ferrero e Alessandro Barnaba, del fondo Merlyn Partners, che ha portato all'interruzione della trattativa per la cessione societaria. Garrone vuole dunque trovare un'intesa che possa rendere tutti d'accordo, per il bene della Sampdoria.