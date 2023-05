Sampdoria-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano questa sera Sampdoria e Empoli nel Monday Night di Serie A della 35esima giornata. Appuntamento alle 20:45.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Empoli scenderanno in campo oggi, lunedì 15 maggio 2023 alle ore 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Toccherà ai blucerchiati già retrocessi e ai toscani chiudere il turno del massimo torneo italiano.

Sampdoria-Empoli, le ultime La Sampdoriasenza più nulla da dire al campionato ma con il desiderio di tirare fuori l'orgoglio davanti al proprio pubblico. Per questo Stankovic dovrebbe puntare su Gabbiadini e Quagliarella per trovare gol e magari una vittoria. Alle loro spalle ci sarà Djuricic. Zanoli, Rincon, Winks e Augello formeranno la linea di centrocampo mentre in difesa, davanti a Ravaglia, toccherà a Gunter, Nuytinck e Amione.

L'Empoli cerca, dal canto suo, punti utili in chiave salvezza per chiudere definitivamente ogni discorso. La squadra di Zanetti si affiderà all'ex Caputo in attacco. Alle sue spalle agiranno Baldanzi, Henderson, Cambiaghi. Spazio poi a Grassi e Marin in mezzo al campo e in difesa Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi saranno i quattro davanti a Vicario.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Sampdoria e Empoli si giocherà, come detto, oggi lunedì 15 maggio 2023 alle ore 20:45 a Marassi per la 35esima giornata di Serie A. Tifosi e appassionati potranno seguire la gara anche in diretta tv e streaming.

Il match sarà visibile soltanto su DAZN. Per seguirlo in tv, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati sia a DAZN che a Sky ci sarà l'opzione ZONA DAZN su Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. P. Zanetti.