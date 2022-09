Sampdoria, Faggiano: “Esonero Giampaolo? Non è questione di allenatore ma…”

Soli 2 punti all'attivo in classifica e casella delle vittorie ferma a quota zero. La Sampdoria non ha certo iniziato nel modo migliore la sua stagione 2022-23 della Serie A e per questo già si parla di malcontento anche attorno a mister Giampaolo . A fare chiarezza sulla società e la posizione del mister è stato il direttore sportivo Daniele Faggiano a Il Secolo XIX.

SITUAZIONE - "Esonero di Giampaolo? Dire che Giampaolo è a rischio significa fare e volere male alla Sampdoria, al gruppo, a tutti quanti", ha precisato subito Faggiano. "La situazione? Speravamo in un risultato diverso a Verona. Ritengo che la nostra squadra debba migliorare moltissimo sotto il profilo dell'attenzione". E ancora sulle tante reti prese e cosa non stia funzionando: "Non è possibile incassare un gol all'ultimo minuto di recupero del primo tempo e in quel modo, con una azione nata da un fallo laterale. Avremo avuto tre calci di punizione dalla trequarti, da mettere in area, e sono finiti tutti oltre la linea di fondo. Cosa c'entra l'allenatore? Non è questione di tattica, di metodo, di lavoro ma di concentrazione".