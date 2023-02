Sampdoria, Federclubs contro Ferrero all’Olimpico: “Un’offesa. Vogliamo chiarezza”

"Silvia buonasera, chi ti scrive è la Federclubs: ti abbiamo spesso avuto nostra gradita ospite e madrina a molte nostre iniziative. Il tuo amore per i nostri colori è indiscusso. Sta circolando sempre più insistentemente la voce che Ferrero abbia ricevuto dal CONI gli accrediti per entrare allo stadio questa sera, per Lazio Sampdoria. Ti chiediamo, in virtù del tuo ruolo e della tua passione Blucerchiata, di far luce sull’accaduto".

"La presenza di Ferrero allo stadio è un’offesa per tutti i Sampdoriani, ma non solo. È un’offesa per tutte le persone che dentro la Sampdoria stanno lottando per tenerla a galla, mentre Ferrero batte cassa reclamando ancora stipendi arretrati dopo aver per anni parassitato la società. È un’offesa per tutti i dipendenti e persone collegate all’Uc Sampdoria che non vedono lo stipendio da mesi, abbandonati a se stessi dal bancarottiere professionale, e a cui nessuno pensa perché non tesserati e non da copertina. Persone che di quello stipendio hanno bisogno per arrivare a fine mese".