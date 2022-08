Sampdoria, Ferrari avvisa la Juventus: “Serve cattiveria agonista. Proverò a fare gol”

Sulla Juventus: "Vlahovic? L’importante è non partire già sconfitti. Con Colley ci capiamo al volo, è un fratello per me. Ci toccherà Vlahovic cliente molto scomodo, lo abbiamo sfidato quando era in viola, proveremo a contenerlo. La Juventus ha tanta qualità, dovremo compensare con la cattiveria agonistica. Giampaolo ci dice sempre che tutte le partite sono difficili ma che tutte vanno giocate, bisogna sempre uscire a testa alta come con l’Atalanta. Non bisogna entrare in campo già sconfitti, ma con la voglia di provare a vincerla".