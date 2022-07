Sampdoria, Ferrari: “L’attaccante più difficile da marcare? Quagliarella, perché…”

RITIRO E MISTER - "Stiamo lavorando molto bene. Parlo per la linea difensiva, stiamo lavorando bene e siamo più avanti del previsto, secondo me. Perché abbiamo giocatori che si sono messi molto a disposizione e il mister, secondo me, è contento", il commento di Ferrari . "Il mister? Ho già avuto il mister quattro anni fa, quindi ero un po' più avvantaggiato rispetto agli altri. Se è cambiato qualcosa? Di base gli automatismi sono sempre quelli".

PERSONALE - "Quinta stagione in blucerchiato? Come ho sempre detto, è stata quasi la mia rinascita venire qua alla Samp. Li ho sempre ringraziati, dalla società e ai tifosi per come mi hanno accolto. Venivo da una retrocessione a Verona e non è stato un bel periodo, invece qua mi sono ritrovato. Ho avuto le mie occasioni e ho avuto le possibilità di giocare e onorare questa maglia. E' stato molto positivo per me".