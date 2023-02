Sampdoria, Ferrero assicura: “Nessuna penalità, gli stipendi saranno pagati”

Prova a respirare la Sampdoria, da mesi nel pieno di difficoltà finanziarie e alla ricerca degli 11 milioni di euro necessari per pagare gli stipendi di ottobre e novembre. La scadenza è il prossimo 16 febbraio, pena sanzione e penalità in classifica. La cessione di Colley al Besiktas ha portato in dote 2,8 milioni, consentendo di raggiungere un avanzo di mercato superiore ai 6 milioni. Il traguardo sembra più vicino e in tal senso una mano arriva anche dai calciatori blucerchiati, che hanno accettato di ricevere solamente la parte fissa degli emolumenti e spalmare invece il possibile rimanente.