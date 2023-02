Sampdoria, Ferrero: “Basta minacce sono un morto che cammina”

La situazione societaria della Sampdoria è ancora tutta da scrivere ma intanto si assiste a un valzer di interventi e appelli. L'ultimo è quello dell'ex presidente Massimo Ferrero che scrive al popolo blucerchiato: “Cari tifosi, basta minacciarmi, non lo dico perché ho paura. Ho 70 anni, mi volete uccidere? Sono un morto che cammina. Vedere la Sampdoria così mi ha già ucciso. Per favore, no violenza. Se volete, vengo a vedere una partita in gradinata, così se esco vivo significa che abbiamo fatto pace, altrimenti esco in barella come volete voi”. Queste le parole dell’ex presidente (ma la sua famiglia è ancora azionista di maggioranza) a un’agenzia.