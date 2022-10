Sampdoria, Ferrero contro il cda blucerchiato

Il ritorno sulla scena di Massimo Ferrero sta creando più di un problema alla Sampdoria . Il giorno della partita contro il Monza , l’ex presidente blucerchiato aveva avanzato l’ipotesi di presentarsi allo stadio, salvo essere stato convinto a rinunciare dai suoi collaboratori. Decisiva in quel caso la presa di posizione della tifoseria della Sampdoria. Negli ultimi giorni però le ingerenze dell’ex patron non sono passate inosservate.

Non soltanto i tifosi però si sono detti contrari a questo tentativo di ritorno di Ferrero, ma anche il cda doriano. Come riporta Il Secolo XIX, si teme che questa interferenza possa creare confusione e incidere sull’autonomia decisionale del consiglio. Per questo motivo alcuni membri starebbero valutando e di dare le dimissioni.