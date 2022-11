Sampdoria, Ferrero: “Non ho mai offeso Lanna. Io via dal club solo se fosse utile”

"Lo faccio non per disprezzo della politica, ma proprio per impedire gesti di convenienza come il suo. In realtà non ho nulla da replicare a quelle che sono le sue opinioni sulla mia persona più che sul mio operato, sul quale non posso che chiederle di fare un’operazione di onestà intellettuale andando a vedere qual era la situazione della società e della squadra quel triste lunedì 6 dicembre dello scorso anno. Tengo a precisare due cose: la prima è che non ho mai voluto offendere Marco Lanna e qualora lo avessi fatto involontariamente, me ne scuso; la seconda riguarda la sua richiesta in chiusura della lettera. La rassicuro: se sapessi che fosse utile per la Sampdoria che io andassi via, sarebbe la mia prima decisione e al tempo stesso il mio ultimo gesto da proprietario. Io invece non le chiederei la stessa cosa perché la Sampdoria potrà fare a meno di un presidente, più o meno abile o fortunato. Ma non potrà mai fare a meno di neanche uno dei suoi straordinari tifosi".