Sampdoria, Ferrero torna allo stadio contro la Lazio? Ci pensa Lotito…

Nuovo capitolo in casa Sampdoria per quanto riguarda Massimo Ferrero . Quello che di fatto è l'azionista di maggioranza, tramite la figlia, potrebbe tornare allo stadio a vedere la squadra nonostante i malumori della piazza pi volte manifestati.

La gara andrà in scena il 27 febbraio e potrebbe quindi riportare Ferrero a sostenere in presenza la Sampdoria. In precedenza, in occasione della gara casalinga dei blucerchiato contro la Roma, l'uomo era stato obbligato ad andare via non appena si era diffusa la notizia della sua presenza.