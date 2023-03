Sampdoria, Ferrero vuole denunciare il CdA: “Così ci vedremo chiaro”

Il Viperetta si muove contro il CdA del club blucerchiato.

Massimo Ferrero è convinto che siano state le scelte del CdA della Sampdoria e non la sua gestione ad aver determinato il rischio fallimento del club. L’ex presidente, tornato ad essere ufficialmente azionista di maggioranza di Holding Max, non avrebbe dubbi sul fatto che le mosse attuate successivamente al suo arresto abbiano portato a tale situazione pericolosa per la società.

In tale ottica, soprattutto in relazione al bond convertibile, parlando a Telenord, avrebbe comunicato di voler denunciare il CdA blucerchiato. Da quanto si apprende dal media, infatti, l'avvocato di Ferrero, il professore universitario Pieremilio Sammarco, è stato incaricato di valutare l'esistenza dei presupposti per denunciare il Cda del (presunto) reato di bancarotta preferenziale. "Così ci vedremo chiaro una volta per tutte", le parole dell'ex presidente doriano.

Ferrero "accusa" apertamente il CdA di non avere fatto andare in porto, l'operazione del prestito obbligazionario convertibile a causa del mancato pagamento di una rata del finanziamento Sace da 20 milioni garantito dallo Stato ed erogato da banca Macquarie. "Era già tutto concluso e ora non ci troveremmo in questa situazione", le sue parole sempre a Telenord.

Tra gli altri punti di scontro, anche il lato sportivo. Ferrero imputa all'attuale CdA anche molti errori "di mercato" come la cessione di Sabiri a gennaio alla Fiorentina per appena due milioni ed il prestito di Falcone al Lecce, concorrente dei blucerchiati nella lotta alla salvezza.