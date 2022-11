Sampdoria-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle ore 15 per la 13^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Fiorentina si gioca oggi, domenica 6 novembre 2022 alle ore 15 per la 13^ giornata di Serie A. Match molto importante, soprattutto per i padroni di casa che sperano di trovare i tre punti per tirarsi fuori da una posizione di classifica delicata.

Sampdoria-Fiorentina, le ultime Ancora qualche dubbio di formazione per le due squadre. Con mister Stankovic che potrebbe avere qualche idea per la sua Sampdoria. Dovrebbero esserci Leris, Gabbiadini e Djuricic alle spalle dell'unica punta Caputo. Nella Fiorentina Jovic al centro dell'attacco con Kouamé e Ikoné che dovrebbero agire ai suoi lati. Tra i pali le certezze Audero e Terracciano, rispettivamente per blucerchiati e Viola.

Probabili formazioni e dove vederla — Sampdoria-Fiorentina si giocherà, come detto, oggi domenica 6 novembre 2022 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. A dirigere la sfida sarà l’arbitro Livio Marinelli di Tivoli, il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15,00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida del Ferraris. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire Sampdoria-Fiorentina su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, o ancora a TIMVISION BOX e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, un’alternativa è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In tal caso, il canale di riferimento raggiungibile attraverso il decoder satellitare per seguire la gara sarà il 214.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Rincon, Villar; Leris, Gabbiadini, Djuricic; Caputo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Kouamé.