Sampdoria, Flachi: “Grande stima di Giampaolo ma ha sbagliato…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, ex calciatore, tra le tante, di Sampdoria e Fiorentina. Di seguito, un estratto raccolto delle dichiarazioni sul club blucerchiato: "Ho grande stima di Giampaolo, perché conosco la sua indole, ma ha sbagliato in questa situazione. Il problema attuale della Sampdoria è trovare un acquirente ed una sicurezza garantita da una dirigenze solida. Mi auguro che le parole rilasciate possano stimolare l'ambiente doriano e non siano deleterie. Spero che la Samp possa tornare ad alti livelli per il valore dei tifosi blucerchiati. È spiacevole vedere la squadra nelle zone basse della classifica".