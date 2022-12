Sampdoria, Flachi: “La cessione di Sabiri può essere un buon affare”

Francesco Flachi , ex attaccante della Sampdoria , ha parlato di Abdelhamid Sabiri , centrocampista blucerchiato protagonista col Marocco nei Mondiali in Qatar. Flachi ha definito un potenziale affare per la Doria l’eventuale cessione del giocatore. Queste le sue parole a Primocanale:

“Da Sabiri ci si aspettava tanto, anche perché ha fatto un finale di stagione importante l’anno scorso e si pensava che quest’anno fosse un giocatore determinante, che prendesse sulle spalle la squadra, è stato così all’inizio poi dopo il ragazzo ha avuto un periodo non facile. In questo momento al Mondiale sta facendo molto bene e questo può essere di buon auspicio per lui personalmente e per la Sampdoria in base a quello che vorrà fare. Se lui torna da protagonista la Sampdoria può avere in casa un giocatore che può essere determinante per portare la Samp alla salvezza, oppure può essere anche una soluzione fare bene al Mondiale avere una grossa vetrina per cedere il ragazzo dove la Sampdoria può fare mercato, e migliorare la rosa per raggiungere la salvezza il prima possibile”.