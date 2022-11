Sampdoria, Flachi: “Non vedo una squadra cattiva. Stankovic ci mette la faccia”

Francesco Flachi , ex attaccante della Sampdoria , ha commentato la sconfitta dei blucerchiati contro la Fiorentina nella giornata di ieri. La squadra di Stankovic ha fatto dei passi indietro rispetto al match contro la Cremonese , in cui oltre i tre punti sono arrivare risposte incoraggianti. Ai microfoni di primocanale.it, Flachi ha analizzato l'attuale situazione della Samp:

"Vero che quando c’è un periodo così fai fatica, la Sampdoria aveva avuto riscossa con la Cremonese, ma ora non vedo squadra cattiva, la Samp non è inferiore alle altre, ma le altre hanno approccio e determinazione diversa, con l’Inter non era facile ma mi piaceva vedere un atteggiamento diverso, lo stesso con il Monza e ieri. Stankovic ci mette la faccia, sta cercando il modulo migliore, ha portato qualcosa in più nelle prime partite, ma adesso ha fatto qualche passo indietro. Sta provando i giocatori per una soluzione giusta per fare gol, ma si fa fatica".