Sampdoria, Flachi: “Più passa il tempo, più la situazione diventa difficile”

"Il primo tempo era da 0-0, vedendo la ripresa penso che il risultato sia giusto, la Roma ha fatto la sua partita ottenendo i tre punti con il minimo sforzo. Normale che nella ripresa la Sampdoria si sia buttata di più in avanti e i giallorossi abbiano trovato gli spazi rendendosi pericolosi nelle ripartenze. Audero ha tenuto a galla la Sampdoria fino alla fine. Tanto orgoglio che può fare anche bene, il problema è che non hai mai tirato in porta: a volte meglio prendersi qualche responsabilità in più e rischiare qualcosa anche prendendo dei fischi ma provare a fare qualcosa di diverso. Più passa il tempo, più la situazione diventa difficile".