Sampdoria, Gabbiadini: “In allenamento litighiamo e ci insultiamo”

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ai microfoni di Sky ha spiegato la sconfitta interna contro l'Udinese e anche le occasioni da rete sciupate: "La pressione si sente visto che dobbiamo inseguire ma se non faccio gol non è dovuto a questo e non penso che la palla scotti. Facciamo fatica a fare gol ed è un momento che ci gira tutto male. Se non fai gol, poi perdi le partite come successo oggi contro l'Udinese. Noi comunque ci siamo e non molliamo, dobbiamo crederci fino alla fine. A differenza di qualche mese fa, il gioco c'è. Questa per me è una base importante. Lavoreremo su questo. Non siamo sfiduciati e molli visto che in allenamento litighiamo spesso e qualche insulto ce lo tiriamo pure noi. Dobbiamo continuare a lottare anche per i tifosi che ci credono come ci crediamo noi alla salvezza".