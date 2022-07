Sampdoria, Gabbiadini: “Non so quando rientro. Punizioni? Magari le lascio a Sabiri”

Il centravanti non vede l'ora di tornare in campo.

Si parte dall'ultimo derby giocato dalla Samp in Serie A contro il Genoa nella scorsa stagione. Sfida che il centravanti ha dovuto vedere da casa: "C’è stata tanta sofferenza, il Derby è sempre molto sentito. Una volta che giochi la tensione la butti in campo, stando fuori invece sofferenza unica. È finita bene e siamo contenti tutti". A proposito delle sue condizioni: "Quando rientro? Non lo so. Adesso mi sto allenando da solo, senza fare le partite. Una volta che rientrerò completamente con la squadra capirò a che punto sono, adesso è difficile da dirsi".

Nella speranza di poterlo vedere presto in campo, Gabbiadini ha parlato anche del suo ruolo, un po' cambiato rispetto al passato e nel quale stava facendo molto bene prima dell'infortunio: "È un ruolo che mi piace. Negli ultimi anni ho fatto la seconda punta, che è leggermente diversa rispetto a quello che mi chiede Giampaolo oggi. Però ho fatto lo stesso ruolo ai tempi di Mihajlovic, raggiungendo anche ottimi risultati. Non vedo perché non rifarlo. Ogni anno che passo miglioro, sono giovane dentro e non smetto mai di imparare. Devo tenere la testa bassa e lavorare per diventare sempre più forte per poter aiutare la squadra".