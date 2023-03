Sampdoria, Gabbiadini: “Passato brutto momento. Salvezza? Non è ancora finita”

La Sampdoria rialza la testa e spera. Manolo Gabbiadini con una doppietta al Verona ha riportato i tre punti in casa blucerchiata e un barlume di speranza per la salvezza. Parlando a Sky Sport, l'attaccante ha fatto il punto della situazione della squadra e personale.

VITTORIA - "Ce l'aspettavamo da tanto tempo una vittoria cosi' in casa. I tifosi se la meritano, ce la godiamo. E' dura ma non è ancora finitra. Sul 2-1 abbiamo tremato? Un po' sì, ma ero fiducioso nei miei compagni e siamo stati premiati. E' una vittoria per una finale di stagione migliore".