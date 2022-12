Sampdoria, Gabbiadini: “Situazione attuale colpa di tutti. Svoltiamo per la salvezza”

Il club blucerchiato, alle prese con le note vicende societarie, dovrà riprendere a fare punti per togliersi da una posizione di classifica scomodissima. "Parliamoci chiaro. Se siamo in questa situazione, lo si deve a una serie di fattori e non certo a un episodio. Le responsabilità sono di tutti, ora svoltiamo. Lasciando fuori il discorso societario: non deve diventare un alibi", ha detto Gabbiadini.