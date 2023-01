Sampdoria, Gabbiadini: “Vinto soffrendo ma sarà sempre così”

Una buona Sampdoria ha vinto sul terreno del Sassuolo con un buon atteggiamento, spirito giusto e con grande prova di Rincon, Viera e Gabbiadini. Questo il commento a fine gara dell'attaccante blucerchiato, Manolo Gabbiadini autore del gol in rovesciata al Sassuolo dell' 1-0 che è risultato prezioso: "E' stata una vittoria importante perchè per noi era fondamentale iniziare così il nuovo anno. Non potevamo cominciare come avevamo chiuso il 2022 e anche se la vittoria è sofferta vale tre punti. D'ora in poi per noi sarà sempre una battaglia ed è giusto così. Il gol? Sono stato fortunato ma è andata bene per me e la rete è stata fondamentale".