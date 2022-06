Sampdoria, Gabbiadini: “Voglio giocare a lungo come Quagliarella. Mio rientro…”

Ha tanta voglia di tornare protagonista e di mettersi alle spalle il brutto infortunio subito nella scorsa stagione quando le cose, anche in termini di gol e numeri, stavano andano benissimo per lui. Parliamo di Manolo Gabbiadini che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX in vista della prossima stagione della Sampdoria e non solo.