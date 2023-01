Sampdoria, Garrone e le minacce: “Superato il limite”. I tifosi: “Non ti diamo tregua”

La replica del tifo organizzato alle parole di Garrone non si è fatta attendere: "A tutti i sampdoriani. Facciamo appello alla vostra fede e al vostro amore per la Sampdoria, invitandovi tutti, tifosi sampdoriani, a recarvi insieme a noi, “sedicenti tifosi”, presso la sede ERG in via de Marini 1 (dal WTC) venerdì 3 febbraio alle ore 17".

"Lì ricorderemo, tutti insieme, alla famiglia Garrone-Mondini che se la Sampdoria sta morendo è solo loro. È stata la famiglia Garrone-Mondini a regalare la Sampdoria a un criminale, lo stesso malavitoso che oggi la tiene in ostaggio. La stessa famiglia che oggi cerca di nascondersi dietro a patetici comunicati su Facebook. No Edoardo, non hai capito, non funziona così. Finché noi non avremo tregua, voi Garrone-Mondini non avrete tregua. Voi ce lo avete messo, voi ce lo togliete", le parole della nota della Sud condivise anche via social.