Sampdoria, giallo Ferrero nella partita col Monza: cosa è successo

Non solo il deludente pari in campo col Monza. A far rumore in casa Sampdoria anche un giallo relativo a Massimo Ferrero. Secondo quanto riportato da diversi media che citano Il Secolo XIX, il patron, ancora azionista di maggioranza del club grazie alla figlia, sarebbe voluto essere presente nella trasferta contro i brianzoli per far sentire l'appoggio alla squadra.