Sampdoria, Giampaolo: “A Verona ci portiamo dietro macchia di Salerno ma…”

Il calendario non consente di tirare il fiato. A distanza di soli quattro giorni dalla sfida con la Lazio, domani, domenica, si torna nuovamente in campo a Verona. «Ci portiamo dietro la macchia di Salerno ma non dobbiamo rimanere marchiati a vita per quella brutta prestazione, anche perché siamo gli stessi che abbiamo offerto tre buone prove con Atalanta, Juventus e Lazio – comincia il mister -. Adesso ci attende un’altra battaglia con il Verona, una squadra ostica, mestierante, che gioca un calcio intenso e di profondità. Sappiamo che sarà una partita tosta».