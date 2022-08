Sampdoria, Giampaolo attende il play. Le ultime di mercato

Serve un regista in mezzo al campo alla Sampdoria ma il mercato è condizionato dal futuro societario. L'attuale presidente Marco Lanna, sa di avere risorse limitate ma deve fare di tutto per acquistare un play prima dell'inizio del campionato anche perchè la partenza di Thorsby non lascia tranquillo Marco Giampaolo che nelle amichevoli con Brescia e Besiktas ha proposto i propri principi di gioco ma Vieira in mediana non si è dimostrato all'altezza di ricoprire il ruolo di regista. Sabiri e Rincon hanno tappato le falle ma serve presto un play basso. Nel mirino ci sono i centrocampisti Escalante della Lazio, Rog del Cagliari e Casadei dell'Inter. Ma il nome più gettonato sarebbe quello di Gonzalo Villar con cui c'è un accordo mentre sullo sfondo ci sarebbe sempre Lucas Torreira, sogno proibito dei blucerchiati. La paura del mister è che anche Damsgaard potrebbe partire in cambio di un bel po’ di milioni. La piazza nonostante questo è compatta e i tifosi stanno acquistando gli abbonamenti. A gonfie vele i tagliandi della gradinata sud, con quota quattordicimila ormai vicina.