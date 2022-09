Sampdoria, Giampaolo: “Dobbiamo fare punti. Spezia squadra con chiara identità”

Le parole del tecnico verso la gara di campionato.

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa di vigilia per la Sampdoria di Marco Giampaolo che domani sarà impegnata nel derby di campionato contro lo Spezia. Il match, valido per la settima giornata di Serie A, non vedrà il tecnico in panchina a causa della squalifica rimediata dopo la sfida col Milan.

Sulla sfida di domani: "Lo Spezia è una squadra con una sua identità. Fino ad oggi ha fatto le stesse partite che ha fatto la Samp ma ha tre punti in più perché ha vinto. Noi paghiamo i due punti in classifica. Sicuramente le prestazioni che abbiamo fatto noi sono state a larghi tratti positive ma non hanno avuto riscontro con i risultati". Giampaolo però non fa giri di parole sull'importanza della gara: "Di facile non c'è niente, lo dico da sempre. Ci apprestiamo ad affrontare un calendario che ci chiama a fare dei punti. E dico che siamo nella condizione di fare dei punti".

A proposito della squalifica e delle polemiche arbitrali recenti: "La cosa che più mi spiace è la mia espulsione e il fatto di non essere in panchina domani", ha precisato il mister blucerchiato. "Ho pagato l’onestà, il fatto di dire come sono andate le cose. La prima ammonizione è scaturita da una mia protesta non plateale, non ho mandato l’arbitro a quel paese. Ho protestato dicendo che per me non era un fallo da ammonizione. Lui mi ha ammonito e da lì… Non sono un recidivo, si poteva anche fare meglio. Potevano darmi una sola giornata, sarebbe andato bene così. Non creo problemi, alla domenica non discuto con l’arbitro e seguo solo la mia squadra".

E ancora: "Poi per quanto riguarda le cose della squadra, io ritengo che sia isolata: nel senso che lavora e fa le cose per bene".

Sulla squadra e il clima che si respira: "La nostra è una buona squadra, io credo che abbiamo fatto anche partite oltre le nostre aspettative iniziali. Abbiamo sempre giocato partite senza essere ostaggi degli avversari. Io sono fiducioso perché la squadra fa le cose per bene. La fiducia devo guadagnarla io attraverso i risultati, non sono cambiate le dinamiche del calcio. Io ci credo, mi piace allenare la Sampdoria e lavoro. Mi diverto ad allenarla perché un filo c'è; dobbiamo far punti perché queste sennò restano solo chiacchiere".

Buone notizie in difesa: "Come sta Colley? Recuperato. Stamattina ha fatto l'allenamento. Finora si è allenato a tratti ma oggi ha fatto la partitina. Quindi è convocato". Poi su Winks: "Sta seguendo un programma differenziato ma non so quando lo avrò a disposizione".