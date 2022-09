Sampdoria, Giampaolo: “Dopo espulsione Leao arbitro ha fischiato a senso unico”

Ancora una sconfitta in campionato per la Sampdoria che stasera è stata superata dal Milan a Marassi. Blucerchiati che hanno faticato a impensierire i campioni d'Italia non trovando un modo giusto di attaccare e anche per mancanza di ferocia e cattiveria agonistica specie quando i rossoneri sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Leao al 47'. Di mezzo anche un pizzico di sfortuna visto che i liguri hanno colpito due legni. Il tecnico Marco Giampaolo espulso per proteste pochi minuti prima del triplice fischio, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn partendo però dalla direzione arbitrale: "Sono arrabbiato stasera perchè potevamo fare risultato contro una squadra molto forte, ma non mi è piaciuta la direzione arbitrale dopo l'espulsione di Leao che era sacrosanta. Dopo il rosso a Leao, l'arbitro Fabbri ha fischiato a senso unico penalizzandoci. Rigore per noi da rivedere e ammonizioni ai miei calciatori dubbi. Partita gestita con un senso di sfida e gli animi si sono alterati ed è stata provocata la reazione dei calciatori e del sottoscritto. Lo dico con rispetto e stima par la classe arbitrale visto che mai sono stato espulso nella mia carriera ed ho sempre un buon rapporto con il quarto uomo. Dispiace ma ribadisco che la gestione della gara è stata sbagliata, Fabbri ha avuto il cartellino facile. Il Milan è forte e non ha bisogno di nulla. La Sampdoria deve essere rispettata".