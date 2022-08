Sampdoria, Giampaolo: “Grande prestazione e importante risultato”

Tanta intensità della Sampdoria questa sera contro la Juve e primo punto in classifica conquistato dai liguri che hanno rischiato in poche occasioni. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra dopo il match del "Ferraris". "Partita di grande intensità e spirito di squadra con i miei rimasti sempre sul pezzo. E' stata una partita durissima e siamo arrivati alla fine sfiniti con risorse fisiche al minimo. Abnegazione in assoluto e alla fine portiamo a casa un grande risultato dopo una grande prestazione che ci dà fiducia e ci fa lavorare bene. Colley è stato strepitoso come gli altri compagni di reparto. Noi non difendiamo individualmente e ha fatto fatica all'inizio Omar. Ma anche Murru lo considero un titolare e ho due grandi difensori".