Sampdoria, Giampaolo: “Milan? Squadra migliore del campionato. Voglio coraggio”

Le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro il Milan.

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa di vigilia per Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in vista della sfida di domani contro il Milan, valida per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato i temi caldi della partita nel consueto appuntamento con i media.

MOMENTO - "La partita di Verona è stata compromessa da sette, otto minuti di cattiva gestione di alcuni momenti ma ne abbiamo già parlato. Non abbiamo avuto una reazione lucida nel secondo tempo. Quella partita è archiviata", ha voluto precisare Giampaolo. "La partita più importante è la prossima contro il Milan, una squadra forte che ha acquisito una consapevolezza nei propri mezzi straordinaria perché quando gioca lo fa con grande leggerezza e padronanza. Ritengo che oggi sia la squadra migliore di questo campionato. Quando pareggia è come una sconfitta. Penso sarà una partita durissima. Cosa voglio dalla Samp? Che si giochi col giusto coraggio".

OBIETTIVI - "Dobbiamo giocare da squadra che non deve retrocedere. Se siamo onesti intellettualmente dobbiamo capire che il nostro obiettivo è questo. Le altre considerazioni sono frutto di strumentalizzazioni. Io e la squadra ne siamo consapevoli. Quello che non va disperso è l’entusiasmo".

SINGOLI - "Quagliarella è recuperato. Winks? Visto per mezzo allenamento. Ferrari recupera come Murillo, Colley no".

PROBLEMI - "Cali di concentrazione dovuti alla testa? Non lo so ma certamente la testa è determinante. Può essere anche una questione di responsabilità. Con una squadra più forte di me, con nulla da perdere fra virgolette, sono più sollevato mentalmente".

SOCIETA' - "Malumori? Spesso ci sono troppi pareri e si crea dispersione. Io non ho bisogno di rassicurazioni. Il mio mestiere non ne ha bisogno. Io devo dare sicurezza e certezze agli altri".