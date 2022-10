Sampdoria, Giampaolo: “Monza in fiducia. Per noi vincere una necessità”

Vigilia di campionato in casa Sampdoria dove domenica pomeriggio, a Marassi, si giocherà la sfida dell'ottava giornata contro il Monza. La squadra blucerchiata è chiamata a fare punti e lo sa bene anche mister Marco Giampaolo che ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegnativa gara.

Sullo stato di forma della squadra con i calciatori che sono stati impegnati in Nazionale e gli altri restati a Genova: "La squadra ha lavorato bene, come sempre. Chi è rimasto a Genova hanno lavorato più che bene. Chi era in nazionale si è ripresentato bene e sono pronti per giocare una grande partita".