Sampdoria, Giampaolo: “Pari sofferto ma meritato. Mercato? Non voglio rotture di scatole”

Un pareggio acciuffato in extremis, grazie a una zampata di Manolo Gabbiadini, ha cambiato il giudizio finale sulla Sampdoria che porta via da Marassi un punto contro la Lazio. Il tecnico Marco Giampaolo ha commentato la partita ai microfoni di Dazn: "Si cresce anche attraverso queste gare complicate e sofferte. Le responsabilità sono sempre mie. In merito alla partita di oggi, posso dire che la squadra contro un avversario molto forte e organizzato ha fatto bene nella ripresa. Con grande spirito e sacrificio siamo riusciti a recuperare la partita anche attraverso la sofferenza. Pertanto anche se sofferto questo pareggio è meritato contro una Lazio che è la nostra bestia nera. La partita l'avevamo preparata in un modo diverso ma dopo essere andati sotto nella ripresa ho cambiato assumendomi qualche rischio. Con un attaccante in più abbiamo alzato il livello di qualità e i calciatori con pazienza sono riusciti a farla girare la palla con la giusta velocità". Sul mercato che sta per chiudere, Giampaolo ha mandato un messaggio alla società blucerchiata. "Non voglio rotture di scatole e i calciatori che restano e che arrivano poi non devono avere "i mal di pancia". La società deve chiarire queste cose perchè conta lo spirito collettivo".