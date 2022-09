Sampdoria, Giampaolo: “Perso una partita folle per 5′ di blackout”

La terza sconfitta in campionato in cinque partite ha fatto precipitare in classifica la Sampdoria in piena zona retrocessione. A Verona contro l'Hellas ennesima prestazione deludente di una squadra che sembra in crisi. Il tecnico Marco Giampaolo ai microfoni di Dazn ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Perso una partita folle perchè eravamo in controllo dopo essere passati in vantaggio. Dopo non abbiamo ragionato e non siamo stati bravi a gestire le difficoltà subendo la rimonta dei veneti. Non mi sento di dare la responsabilità alla squadra perchè l'impegno c'è stato. Purtroppo paghiamo a caro prezzo cinque minuti di follia dove non siamo stati bravi a gestire le nostre risorse mentali. A differenza del ko contro la Salernitana, questa partita la mia squadra l'ha giocata fino alla fine. E' stata una gara sporca e fisica dove recrimino solo per la cattiva gestione di quei momenti cruciali del match. Le partite poi scivolano su un piano diverso se non hai il pieno controllo".