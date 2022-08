Sampdoria, Giampaolo: “Prestazione indegna e incommentabile. Tutti zitti adesso”

Una sconfitta pesantissima per la Sampdoria all'Arechi. Squadra blucerchiata annichilita dalla Salernitana che ha vinto 4-0. Il tecnico Marco Giampaolo ai microfoni di Sky ha analizzato con tanto amaro in bocca la prestazione della sua squadra. "La partita di oggi è incommentabile. Abbiamo peccato di presunzione e di umiltà e una squadra come la nostra non può permetterselo. Così per noi è dura. L'avversario ci ha surclassato in tutto e bisogna fare mea culpa. Faccio fatica a fare una valutazione tecnica visto che sul piano mentale siamo mancati. Primo gol della Salernitana era palesemente in fuorigioco ma non possiamo recriminare quando si esce battuti con un passivo così pesante. Non abbiamo segnato in campionato ma mi preoccupa di più la mancanza di prestazione di questa sera. Era una partita con un avversario di pari livello e non si può perdere così nettamente. Carattere, motivazione e approccio sbagliato, invece in gare come queste bisogna schiumare sangue. La sconfitta di stasera rimette tutto in discussione, dopo quanto fatto di buono contro la Juve. Dall'Arechi usciamo malissimo e adesso bisogna stare tutti zitti e assumersi le responsabilità. Mi aspettavo un'altra prestazione degna ma invece non lo è stata".