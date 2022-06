Sampdoria, Giampaolo può sorridere: i primi due rinforzi sono in casa

La Sampdoria sta progettando la prossima stagione. I blucerchiati vogliono prepararsi al meglio e la squadra avrà bisogno di innesti da mettere a disposizione di Marco Giampaolo . I nomi caldi sono tanti, ma la Doria farebbe bene a guardare in casa propria, visto che due giocatori di fondamentale importanza e alto tasso tecnico torneranno a disposizione, potendo così tornare nel rettangolo verde.

Il primo è Manolo Gabbiadini: l'attaccante si era infortunato il 6 febbraio scorso durante la partita con il Sassuolo ed era stato poi operato martedì 15 febbraio a seguito della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'assenza dell'attaccante ha pesato e non poco sul campionato sofferto dei blucerchiati, che ha dovuto fare a meno di lui nella corsa alla salvezza. Proprio nel suo periodo migliore della stagione è arrivato lo stop, ma nella prossima annata Gabbiadini potrà essere importante nel salto di qualità della squadra. Il secondo 'rinforzo' è Mikel Damsgaard: il danese si sarà lasciato definitivamente alle spalle l'artrite reumatoide al ginocchio che gli ha fatto praticamente saltare la stagione. Il centrocampista è tornato a giocare con la Danimarca, mettendo in evidenza una condizione fisica non al meglio. Damsgaard potrà tornare utile a Giampaolo vista la sua duttilità tattica e i suoi strappi palla al piede.