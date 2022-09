Sampdoria, Giampaolo rischia: 3 nomi per sostituirlo

Situazione molto pericolosa in casa Sampdoria con una classifica che fa paura e l'ultimo posto condiviso con la sola Cremoneze a quota 2 punti.

I recenti risultati non lasciano sereno l'ambiente blucerchiato e la posizione di mister Giampaolo sembra farsi sempre più in bilico. "Samp ultima in classifica, numeri contro Giampaolo": è questo il titolo scelto questa mattina nel taglio alto della prima pagina de Il Secolo XIX. La squadra blucerchiata è stata sconfitta anche nel derby ligure dallo Spezia questo weekend complicando ancora di più la figura del tecnico.