Sampdoria, Giampaolo: “Sconfitta immeritata. Penalizzati da decisione arbitrale”

Sconfitta all'esordio in Serie A della Sampdoria battuta in casa dall'Atalanta. Un ko per 2-0 che il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Sono deluso e avvilito dopo una sconfitta immeritata. La mia Samp è stata penalizzata da una decisione arbitrale sbagliata arrivata dopo il consulto Var. I miei ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione al cospetto di una grande Atalanta, ma avremmo meritato un risultato positivo. La prestazione collettiva mi soddisfa nonostante la sconfitta, ma questo ci deve far arrabbiare perchè non esiste di perdere una gara così e tra l'altro dinanzi al nostro fantastico pubblico. E' stata una gara intensa e sempre dinamica ed è un gran peccato averla persa così. La squadra mi è piaciuta e anche quando ho cambiato il modulo passando a uno più offensivo, siamo stati ordinati e pericolosi. Quagliarella è stato bravo a crearsi due occasioni in 20'. Io credo in questo gruppo di calciatori ma un risultato positivo stasera ci avrebbe dato una importante iniezione di fiducia ma faremo di tutto per non perderla nonostante la sconfitta". Tra sette giorni la sfida contro la Juventus e Giampaolo spera nel riscatto: "La Juventus è un avversario difficile ma le partite si devono giocare sperando di fare risultato. Avremo un po' di veleno in più dopo questi episodi di oggi".