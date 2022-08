Sampdoria, Giampaolo: “Senza cessione del club servirà un mercato creativo”

LA CESSIONE - "Io vivo la Sampdoria come se fosse mia. Non parlo di proprietà, ovviamente, ma come aspetto sentimentale. Sette mesi fa, quando sono tornato, c’era un certo scenario. Suscettibile di possibili cambiamenti (la cessione della società, ndr) dopo il conseguimento della salvezza, poi centrata. Parliamo di un club che doveva ingegnarsi, inventarsi, trovare strategie alternative perché non poteva fare investimenti, né spendere. Ad oggi ancora non si è prospettato quello scenario e quindi siamo ancora nella condizione di doverci ingegnare e capire come muoverci. Nelle difficoltà ci sono stato dentro prima e ci sto dentro adesso. Nulla è cambiato per me".