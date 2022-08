Sampdoria, Giampaolo: “Sta nascendo una squadra qualitativa. Yepes? Ecco cosa penso”

COPPA ITALIA - "È la prima ufficiale. Le amichevoli sono state giocate bene come atteggiamento, questa partita ha un valore diverso perché la Coppa Italia è un trofeo importante. La squadra giocherà una partita seria, fatta bene. Sono soddisfatto del lavoro fatto finora, non abbiamo buttato via nessun allenamento. C’è una buona partecipazione, i ragazzi hanno fatto le cose bene".

QUALITA' - "Non si può dire oggi se è meglio o peggio della scorsa stagione. Stiamo lavorando bene, penso che aggiungere un po’ di qualità a questo gruppo possa e debba spingerci a migliorare. Questa la nostra ambizione, migliorarci un po’. Certo le caratteristiche del gruppo sono già un po’ cambiate e magari cambieranno ancora. Rispetto a chi è andato via sono arrivati calciatori con altre qualità. Probabilmente sta nascendo una Samp meno fisica, meno spigolosa, spero un po’ più qualitativa. Dichiamo che mi auguro che possa fare meglio dell’ultima. Ma ora è impossibile fare il punto sul mercato, ci sono diverse situazioni in ballo".

YEPES - "Viene dalla Primavera, ha senso del gioco, sensibilità, per alcune partite ha le caratteristiche giuste, quando trova squadre di struttura fisica importante è più in difficoltà. Se fai possesso palla va bene, se non lo fai va meno bene. Vieira? Per me avrebbe tutte le qualità e le caratteristiche per interpretare il ruolo del play. Ci manca ancora un po’ di sfrontatezza, quella presunzione che ti fa sentire più forte degli altri. E lui si sente semmai sempre in discussione. Quando riuscirà a compiere quel salto di qualità mentale, che lo porta anche a rischiare le giocate, avrà completato il percorso".