Sampdoria, Giampaolo studia le mosse per il Monza: i dettagli

Sampdoria-Monza sarà una partita fondamentale per i blucerchiati. Un mancato successo, dopo sette giornate già trascorse, trascinerebbe Giampaolo ed i suoi giocatori in un vortice complicatissimo e delicato. Per l'allenatore si aprirebbe lo spettro dell'esonero, non certo perché le responsabilità di questa situazione della Samp siano soltanto le sue ma semplicemente perché non esisterebbero altre vie da percorrere.