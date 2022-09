Sampdoria, Giampaolo vuole fare un passo indietro

Caputo e compagni non segnano più di un gol in una gara di A da otto partite di fila e forse Giampaolo cambia l'assetto

La Sampdoria dopo la pessima partenza in campionato volta pagina. Il tecnico Marco Giampaolo ha fatto una valutazione interna dopo aver ottenuto mercoledì scorso la fiducia dalla società e ipotizza una mini rivoluzione tattica. Gabbiadini, Djuricic, Bereszynski, Rincon e Sabiri sono in nazionale, ma l’idea del mister blucerchiato è che contro il Monza si tornerà a quel 4-3-1-2 che rappresenta il vero marchio di fabbrica del tecnico. Il quale, sino ad oggi, aveva sposato il 4-1-4-1 con Vieira (e poi Villar) regista davanti alla difesa e Caputo unica punta, perché quel sistema di gioco meglio si sposava con le caratteristiche della rosa. La qualità offensiva della Sampdoria non è male, ma al momento tutti gli attaccanti hanno le polveri bagnate. Di positivo c'è che Gabbiadini è salito di condizione solo nelle ultime settimane e, con De Luca k.o., le uniche alternative a Caputo erano sino a poco tempo fa solo Quagliarella e Pussetto. Con Gabbiadini in buone condizioni, Giampaolo potrebbe fare un passo indietro a livello tattico riproponendo il 4-3-1-2 con Sabiri dietro alle due punte e una mediana che potrebbe vedere Léris (o, più probabilmente, Rincon) sul centrodestra, Villar centrale e Djuricic a sinistra davanti alla novità Murru, mai titolare quest’anno. Alla ripresa del campionato si capirà quali saranno le intenzioni del mister.