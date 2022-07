Sampdoria, giornata di maturità per Caputo: sosterrà gli orali a Bari

Quella appena trascorsa può essere tranquillamente definita la "notte prima degli esami" per l'attaccante della Sampdoria Francesco Ciccio Caputo. Il giocatore, come spiegato da Repubblica , sosterrà quest'oggi, sabato 2 luglio, a Bari, gli orali degli esami di maturità alla Alessandro Volta, istituto tecnico parificato.

L'attaccante non era riuscito in precedenza a prendersi il diploma per motivi legati agli impegni calcistici e oggi metterà un importanto altro step per il titolo di studi tanto voluto.