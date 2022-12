Sampdoria, girandola in attacco? Ecco chi arriva se parte Caputo

Potrebbero esserci movimenti di mercato in casa blucerchiata.

Redazione ITASportPress

Potrebbero esserci novità in casa Sampdoria in vista del mercato invernale. La situazione della squadra blucerchiata in campionato è decisamente critica e per questo serve una svolta. Questa potrebbe arrivare da qualche cambio nella rosa. In particolare in attacco dove le cose non sono andate, fin qui, nel modo che si sperava.

In chiave uscita si è parlato tanto di Caputo che piace a molti club. Il centravanti non è incedibile e squadre come Lazio ed Empoli si sono mosse per un sondaggio (e qualcosa in più). Ma la domanda che si stanno ponendo i tifosi blucerchiati riguarda chi prendererebbe, almeno numericamente, il suo posto.

Dalle ultime voci di mercato, la Sampdoria starebbe pensando a Eldor Shomurodov. Sotto la guida del ds Baldini, i blucerchiati potrebbero pensare all'uzbeko soprattutto se dovesse partire, come detto, Caputo. Il giocatore della Roma piace ma in tal senso, proprio la società giallorossa dovrebbe partecipare per pagare i 750 mila euro che deve percepire l'attaccante da gennaio fino alla fine della stafione.