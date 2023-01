Sampdoria, girone d’andata horror: il doppio record negativo

Doppio record negativo per la formazione blucerchiata.

Redazione ITASportPress

Nove punti in classifica per la Sampdoria dopo il girone d'andata. Pochissimi considerando le 19 partite disputate. Ma ancora peggio va per quanto riguarda i numeri dei gol, fatti e presi. Sono, infatti, solo 8 le marcature messe a segno dalla formazione blucerchiata in questa prima parte di campionato. Un dato record negativo.

Come sottolineato da Giuseppe Pastore, esperto di dati, su Twitter, il team sampdoriano "è la PRIMA squadra nella storia della Serie A a 20 squadre a segnare meno di 10 gol nel girone d'andata. In assoluto non succedeva dal solito Ancona 2003-2004 (7 gol in 17 partite)".

Ma non solo. Anche Opta ha messo in evidenza un dato horror che riguarda le ultime gare. La Sampdoria non va a segno da sei partite interne di fila in campionato, propria peggior striscia da marzo 1976 nel massimo campionato.

C'è un problema evidente in attacco, così come in tutta la squadra. Staremo a vedere se mister Stankovic troverà delle soluzioni per far rialzare la testa alla squadra.