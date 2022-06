Sampdoria, grana staff: lo Spezia vuole due specialisti di Giampaolo

Non solo mercato giocatori: tra le due squadre liguri potrebbero esserci novità anche in chiave staff e collaboratori

Non solo mercato calciatori, in Serie A si accendono rumors anche per componenti dello staff tecnico. Parliamo di cosa starebbe accadendo in casa Sampdoria dove, secondo Il Secolo XIX, due assistenti di Marco Giampaolo potrebbero passare allo Spezia.